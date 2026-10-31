Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Tavak'ta su kanallarını temizledi

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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesi Tavak köyünde yağmur sularının tahliyesini kolaylaştırmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla su kanallarının temizliğini tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında altyapı ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak köyünde yol kenarında bulunan su kanallarının temizliği gerçekleştirildi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmayla yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini ve altyapı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı