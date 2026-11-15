Düzce İl Özel İdaresi, Doğanlı köyünde yol çizgilerini yeniledi

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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Doğanlı köyünde yol çizgi çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülere daha konforlu ulaşım imkanı sunulması amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Doğanlı köyünde gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yol çizgilerinin yenilenmesiyle güzergahta trafik işaretlemeleri daha belirgin hale getirildi. Çalışmalar sayesinde sürücülerin yolu daha güvenli kullanması, özellikle görüşün azaldığı saatlerde trafik güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor. Ekipler, köy yollarında ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı