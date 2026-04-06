Salyangoz ve sümüklü böcek uyarısı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağışlı hava koşulları nedeniyle artan salyangoz ve sümüklü böcek popülasyonu hakkında çiftçileri uyardı. Temizlik ve kültürel mücadele yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salyangoz ve sümüklü böcek uyarısı yaparak "Üretim alanlarının temiz tutulması, yabancı otların uzaklaştırılması ve zararlının saklanabileceği alanların ortadan kaldırılması gerekmektedir" denildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere uyarı yaptı. Yapılan uyarıda "Düzce il genelinde etkili olan yağışlı hava şartları ve kapalı gün sayısındaki artış nedeniyle, özellikle sebze üretim alanlarında salyangoz ve sümüklü böcek popülasyonunda artış gözlemlenmiştir. Bu zararlılar, fide ve bitkilerde önemli zarar oluşturarak ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Zararlıyla mücadelede yalnızca kimyasal yöntemler yeterli olmayıp, kültürel, mekanik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması daha etkili sonuç vermektedir. Mücadelede öncelikle bahçe temizliği büyük önem taşımaktadır. Kurumuş bitki artıkları, taş altları, odun parçaları, duvar dipleri ve yabancı otlu alanlar bu zararlılar için uygun barınma ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenle üretim alanlarının temiz tutulması, yabancı otların uzaklaştırılması ve zararlının saklanabileceği alanların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca damlama sulama tercih edilmesi, akşam saatlerinde sulamadan kaçınılması ve gece aktif olan zararlıların elle toplanması popülasyonun azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Zararlının yoğun görüldüğü alanlarda ise, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış metaldehit aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile mücadele yapılabilmektedir. Uygulamalarda mutlaka etiket bilgilerine ve uzman tavsiyelerine dikkat edilmelidir. Üreticilerimizin bağ, bahçe ve sebze alanlarında düzenli kontroller yapmaları, zararlıyı görmeleri halinde mücadeleye gecikmeden başlamaları önem taşımaktadır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi