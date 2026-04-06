DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salyangoz ve sümüklü böcek uyarısı yaparak "Üretim alanlarının temiz tutulması, yabancı otların uzaklaştırılması ve zararlının saklanabileceği alanların ortadan kaldırılması gerekmektedir" denildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere uyarı yaptı. Yapılan uyarıda "Düzce il genelinde etkili olan yağışlı hava şartları ve kapalı gün sayısındaki artış nedeniyle, özellikle sebze üretim alanlarında salyangoz ve sümüklü böcek popülasyonunda artış gözlemlenmiştir. Bu zararlılar, fide ve bitkilerde önemli zarar oluşturarak ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Zararlıyla mücadelede yalnızca kimyasal yöntemler yeterli olmayıp, kültürel, mekanik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması daha etkili sonuç vermektedir. Mücadelede öncelikle bahçe temizliği büyük önem taşımaktadır. Kurumuş bitki artıkları, taş altları, odun parçaları, duvar dipleri ve yabancı otlu alanlar bu zararlılar için uygun barınma ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenle üretim alanlarının temiz tutulması, yabancı otların uzaklaştırılması ve zararlının saklanabileceği alanların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca damlama sulama tercih edilmesi, akşam saatlerinde sulamadan kaçınılması ve gece aktif olan zararlıların elle toplanması popülasyonun azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Zararlının yoğun görüldüğü alanlarda ise, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış metaldehit aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile mücadele yapılabilmektedir. Uygulamalarda mutlaka etiket bilgilerine ve uzman tavsiyelerine dikkat edilmelidir. Üreticilerimizin bağ, bahçe ve sebze alanlarında düzenli kontroller yapmaları, zararlıyı görmeleri halinde mücadeleye gecikmeden başlamaları önem taşımaktadır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı