Düzce'de mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında beklenmedik kar yağışı etkili oldu.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında beklenmedik kar yağışı etkili oldu. 1 Mayıs'a girilen gece saatlerinde Kızık Yaylası'nda başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte etkisini gösteren yağış, yaylada bulunan vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. Bahar aylarında yeşilin hakim olması beklenen bölgede oluşan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü.
Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde hava şartlarının ani değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE