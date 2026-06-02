Cumayeri'nde yol çizgi çalışmaları tamamlandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen, Iğdır ve Çamlıpınar köylerinde yol çizgi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köy yollarında yol çizgileri yenilenirken, sürüş güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle gece ve gündüz görüşünü kolaylaştıran yol çizgileri sayesinde sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve trafik güvenliği çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. - DÜZCE

