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Duraklar köyünde yol çalışmaları sürüyor

Duraklar köyünde yol çalışmaları sürüyor
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Düzce'nin Duraklar köyünde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen sathi kaplama çalışmalarıyla kırsal ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de merkeze bağlı Duraklar köyünde, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla başlatılan sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerdeki ulaşım ağlarını iyileştirmeye yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, yolların sathi kaplamaya hazır hale getirilmesi için zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgedeki ulaşım standardını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşımı güçlendirmeye yönelik yatırımların planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Yol yapım ve iyileştirme faaliyetlerinin, vatandaşların daha güvenli şartlarda seyahat edebilmesi amacıyla il genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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