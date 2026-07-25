Haberler

Düzce’de doğal gençleşme

Düzce’de doğal gençleşme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’de tohum ağaçlarının belirlenmesi ve işaretlenmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Düzce'de tohum ağaçlarının belirlenmesi ve işaretlenmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Ormanların yenilenmesi için, tensil uygulaması ile yaşlanan ağaçların yerini genç ormanlar ile güçlendirme çalışmalarına 2026 yılında bol tohum yılı beklentisi ile hız verildi. Kayın sahalarında çalışan İşletme Şeflerine meslek içi eğitim amacıyla, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği arazisinde tatbikat gerçekleştirildi.

Doğal gençleştirme için tohumlama kesimi yapılacak sahalardaki tohum ağaçlarının tespit edilmesi ve işaretlenmesi ile ilgili uygulamalar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti

Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu