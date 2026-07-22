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Akçakoca'da 7,5 kilometrelik grup yolunda çizgi çalışması tamamlandı

Akçakoca'da 7,5 kilometrelik grup yolunda çizgi çalışması tamamlandı
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Paşalar, Kalkın, Tahirli ve Edilli köyleri grup yolunda 7,5 km'lik yol çizgi çalışmasını tamamlayarak ulaşım güvenliğini artırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesindeki Paşalar, Kalkın, Tahirli ve Edilli köyleri grup yolunda yürüttüğü yol çizgi çalışmalarını tamamlayarak ulaşım güvenliğini artırdı.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesine bağlı Paşalar, Kalkın, Tahirli ve Edilli köyleri grup yolunda gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Toplam 7,5 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmalarla yol çizgileri yenilenerek sürücüler için daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturuldu. Yetkililer, yol çizgilerinin özellikle gece sürüşleri ile olumsuz hava şartlarında görüş mesafesini artırarak trafik güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Düzce İl Özel İdaresi, kırsal mahalle ve köy yollarında ulaşım güvenliği ile sürüş konforunu artırmaya yönelik bakım, onarım ve yol iyileştirme çalışmalarının program dahilinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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