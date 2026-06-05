Düzce'de hava şaşırttı: 32 derecede yağmur sürprizi

Düzce'de kent genelinde sıcaklık 32 dereceye kadar yükselirken, bazı bölgelerde aniden etkili olan yağış vatandaşları şaşırttı. Kısa süreli serinliğin ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi.

Düzce'de etkili olan sıcak hava, gün içerisinde yer yer yağışla kesintiye uğradı. Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte, bazı bölgelerde aniden başlayan yağmur kısa süreli serinlik sağladı. Yağışın etkili olduğu noktalarda vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yağmurun ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Kısa süreli yağış nedeniyle hava sıcaklığında düşüş yaşansa da kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de Düzce'de sıcak havanın hakim olması beklenirken, yerel ve kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı