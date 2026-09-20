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Düzce Akçakoca'da 3 mavi bayraklı plajlar tatil sezonu bitince sessizleşti

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Düzce Akçakoca'da 3 mavi bayraklı plajlar tatil sezonu bitince sessizleşti
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Düzce Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun bitmesi ve okulların açılmasıyla sessizliğe büründü. Mayıs sonundan itibaren yaklaşık 4 ay yoğunluk yaşanan 3 mavi bayraklı plajda kalabalığın yerini martı ve güvercinler aldı; sahiller, az sayıda ilçe sakinini ağırlıyor.

Yaz aylarında yoğunluğu ve kalabalığıyla dikkat çeken Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun sona ermesi, okulların açılması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü. Bir zamanlar adım atacak yer kalmayan sahiller, şimdi martı ve güvercinlere kaldı.

Mayıs ayının sonlarından itibaren denizseverlerin akınına uğrayan ve yaklaşık 4 ay boyunca tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan 3 mavi bayraklı plajda yoğunluk sona erdi. Yaz mevsiminde zaman zaman Karadeniz'in zorlu fırtınalarına sahne olsa da adım atacak yer kalmayan sahiller, havaların soğumaya başlamasıyla boşaldı.

Okulların açılması ve tatilcilerin kentten ayrılmasının ardından Karadeniz sahillerinin yeni sakinleri martılar ve güvercinler oldu. Kalabalığın yerini huzura bıraktığı plajlar, şimdilerde sadece denizin ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen az sayıda ilçe sakinini ağırlıyor. Kış aylarına yaklaşırken kumsalın boş kalmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup dinlenmeyi tercih ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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