Bayburt'ta taşkın riskine karşı dere yatakları düzenleniyor

Bayburt'ta kar erimeleri sonucu debisi artan derelerde su taşkını riskini önlemek için Devlet Su İşleri ekipleri, kritik noktalara müdahale etti. Dere yataklarında su akışını düzenleyici çalışmalar yapıldı.

Kar erimeleri sonucu debisi artan derelerde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin zarar görmemesi için Devlet Su işleri (DSİ) tarafından çalışma başlatıldı.

DSİ Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, Oruçbeyli köyünde su taşkını riskinin bulunduğu kritik noktalara iş makineleriyle müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında dere yataklarında su akışını düzenlemeye yönelik önlem alınırken, taşkın riski oluşturabilecek alanlarda temizlik ve yönlendirme çalışması yapıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin zarar görmesi engellendi.

Bölgede kar erimelerine bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı DSİ ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
