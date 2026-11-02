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DSİ, Arpaçay Barajı'nda 2 Kasım 2026'da kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu

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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, yoğun yağışlar nedeniyle Arpaçay Barajı'nda 2 Kasım 2026'da kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları ve ani su yükselmelerine karşı tedbirli olmaları istendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşandığını belirterek, 2 Kasım 2026 tarihinde Arpaçay Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son dönemde bölgede etkili olan yoğun yağışların barajlara gelen su miktarını artırdığı bildirildi. Baraj rezervuarlarında yaşanan yüksek debili su girişleri nedeniyle su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla Arpaçay Barajı'nda kontrollü tahliye işlemlerinin başlatılacağı kaydedildi.

"Vatandaşlara dere yataklarından uzak durun uyarısı"

Tahliye süreciyle birlikte dere yataklarında su seviyesinin yükselme ihtimaline dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınmaları istendi.

Vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuruları takip etmelerinin önem taşıdığı belirtilirken, baraj çevresine ve dere yataklarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

"Tarım arazileri ve ulaşım yolları için tedbir çağrısı"

Kontrollü su tahliyesi sürecinde dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar açısından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Özellikle ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması, dere yataklarında ve su akışının etkileyebileceği alanlarda risk oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, su seviyesindeki değişikliklere karşı vatandaşların tedbirli davranmalarının ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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