Sürüye yaklaşan 3 bozayıyı drone ile uzaklaştırdı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir yetiştirici, sürüsüne yaklaşan bozayıları drone kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.

Olay, Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde, Kamberağa köyü yakınlarında meydana geldi.

Hayvanlarını otlatan yetiştirici Baki Kaya, sürüsüne yaklaşan 3 bozayıyı fark etti.

Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı ve video çekimleri de yapan Kaya, ayıların sürüye zarar vermesini önlemek amacıyla yanında bulunan droneyi havalandırdı.

Dronu ayıların bulunduğu alana yönlendiren Kaya'nın müdahalesi sonrası bozayılar bölgeden uzaklaştı.

Ayıların sürüye zarar vermeden doğal yaşam alanına döndüğünü belirten Kaya, teknolojinin hayvancılıkta güvenlik amacıyla da etkili şekilde kullanılabileceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı