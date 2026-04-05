Haberler

Kütahya'da 5 bin yıllık göç yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl gerçekleşen kurbağa göçü bu yıl başladı. Hava koşullarına bağlı olarak ormanlardan gölete giden kurbağalar, araç trafiği nedeniyle büyük risk altında. Uzmanlar, türün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl doğanın en dikkat çekici olaylarından biri yaşanıyor. Binlerce yıldır sürdüğü belirtilen kurbağa göçü, bu yıl da başladı. Sadece bu bölgede görüldüğü belirtilen Domaniç kurbağaları, üreme dönemlerinde sergiledikleri ilginç davranışlarla dikkat çekiyor.

Hava şartlarına bağlı olarak genellikle 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında ormanlık alanlardan çıkan kurbağalar, yaklaşık bin 500 rakımdaki Topuk Yaylası Göleti'ne doğru zorlu bir yolculuğa başlıyor. Göç sırasında Domaniç-İnegöl yolu üzerinden geçmek zorunda kalan kurbağalar, ne yazık ki araç trafiği nedeniyle büyük risk altında kalıyor.

Yaklaşık 20 yıl öncesine göre sayılarının ciddi şekilde azaldığı belirtilen kurbağaların, her yıl binlercesi araçların altında kalarak hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde türün yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Üreme süreci dikkat çekiyor

Domaniç kurbağalarının üreme davranışı da oldukça ilginç. İri olan dişi kurbağa, erkeği sırtına alarak gölete ulaşıyor. Gölette ise erkeğin yardımıyla spiral şeklinde uzun sıvı yumurta dizileri suya bırakılıyor. Üreme sonrası dişi kurbağanın öldüğü, erkeklerin ise yeniden ormanlık alana döndüğü gözlemleniyor.

Tarihi keşiflerle destekleniyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Seyitömer bölgesinde yapılan kazılarda bulunan 5 bin yıllık kurbağa figürlerinin de Domaniç kurbağalarını temsil ettiği değerlendiriliyor. Bu keşifler, söz konusu göçün tarihi derinliğini ortaya koyuyor.

Doğal miras niteliği taşıyan bu göç, korunmadığı takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar ve çevreciler, yetkililerin acil önlem alması gerektiğini vurguluyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

