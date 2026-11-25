Doğubayazıt'ta şiddetli fırtına bir evin çatısını kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Ahmedi Hani Mahallesi'ndeki bir evin çatısına zarar verdi. Çatının kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar meydana geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı hasar gördü.
Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi'nde bulunan bir evin çatısı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak hasar gördü. Çatının kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı