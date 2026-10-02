Diyarbakır Silvan'da dolu hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar saçaklara sığındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle taşkınlar oluştu. Silvan ilçesinde ise dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış dolayısıyla etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar doludan korunmak için bina saçakları ile kapalı alanlara yöneldi.

Bölgede sağanak yağış gün boyu devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı