Sağanak yağış şelalelerin debisini yükseltti

Silvan ilçesindeki Eskiocak köyünde, yağışların ardından debisi yükselen şelale, etkileyici bir doğa manzarası oluşturdu. Bölgedeki yağışlar tarım arazileri için bereket getirirken, yetkililer vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, doğayı canlandırırken beraberinde eşsiz manzaralar da getirdi. İlçeye bağlı Eskiocak köyünde, yağışların ardından debisi yükselen şelale, coşarak akmaya başladı.

Bölgede son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde su birikintilerini artırdı. Eskiocak köyü sınırları içerisinde yer alan ve kurak dönemlerde debisi azalan şelale, yağmur sularıyla birlikte yeniden hayat buldu. Kayalıkların arasından gürül gürül akan çamurlu suyun görüntüsü, çevredeki yeşil bitki örtüsüyle birleşince ortaya hem ürkütücü hem de hayranlık uyandıran bir doğa manzarası çıktı. Köy sakinleri, yağışların tarım arazileri için bereket olduğunu ifade ederken, şelalenin bu denli yüksek bir debiyle akmasının nadir görülen görsel bir şölen oluşturduğunu belirtti. Yetkililer ise kuvvetli yağışlar sonrası oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
