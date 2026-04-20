Diyarbakır'da sis etkili oldu
Dicle ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı