Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sağanak rögarları taşırdı, Bağlar-Ofis altı geçidi su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sağanak rögarları taşırdı, Bağlar-Ofis altı geçidi su altında kaldı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da sağanak rögarları taşırdı, Bağlar-Ofis altı geçidi su altında kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde rögarların taşmasına ve bazı sokakların su altında kalmasına yol açtı. Bağlar'daki Bağlar-Ofis altı geçidinin sular altında kaldığı olayda araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bağlar ilçesinde bulunan Bağlar-Ofis altı geçidi de yağışın ardından sular altında kaldı. Bölgede rögarların taşmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj35

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek

Sergen Yalçın, Arda bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

Murat Cemcir'den iflas açıklaması! Meğer olayın aslı...
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü