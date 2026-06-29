Haberler

Hindilerin, aralarına giren yılanları izlediği anlar görüntülendi

Hindilerin, aralarına giren yılanları izlediği anlar görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir bahçede hindilerin arasına giren iki yılanın birbirine dolandığı anlar, hindilerin onları izlemesiyle cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hindilerin, aralarına giren yılanları izlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesindeki hindilerin arasına iki yılan girdi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanlar birbirine dolanırken hindiler onları izledi. Yılanların, o sırada hindilere saldırmadığı görüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 19 şüpheli adliyede
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal