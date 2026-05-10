Diyarbakır'da göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde göçerler, her yıl ilkbaharda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Mahalle muhtarı Mehmet Emin Çiçek, bölgede hayvancılıkla geçim sağladıklarını ve bu yolculuğun mevsim şartlarına bağlı olarak devam ettiğini belirtti.

Her yıl ilkbaharın gelişiyle nisan-mayıs aylarında Çermik ilçesi İkiçeltik Mahallesi'nden Doğu Anadolu Bölgesinde Bingöl, Erzincan, Erzurum illerindeki yaylalara göç eden göçerlerin zorlu yolculuğa başladı. Güneydoğunun sıcak ikliminden hayvanlarını korumayı ve daha iyi beslenmelerini sağlayan yolculuk, zahmetli ve bir o kadar da meşakkatli. İkiçeltik Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda sürü sahibi Mehmet Emin Çiçek, mahallelerinin ilçede sürü büyüklüğü açısından 4.'cü sırada olduğunu, mahallelerinde 10 binden fazla koyun bulunduğunu söyledi. Mahallelerinin tarıma elverişli olmadığı için mecburen tek geçim kaynağı olan hayvancılık ile uğraştıklarını kaydeden Çiçek, hayvancılığın babalarından kendilerine kalan meslek olduğunu dile getirdi. Hayatlarını devam ettirebilmek için bu mesleği yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Çiçek, "Yolculuğumuz zorlu ve bir o kadar da tehlikeli. Bu yolculuk mevsim şartlarına göre, aralık ayına kadar devam ediyor. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile birlikte, tekrar memlekete dönüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
