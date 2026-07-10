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Diyarbakır'da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü

Diyarbakır'da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü
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Diyarbakır'da boş arazide biriken çöpler fare istilasına yol açtı. Vatandaşlar, çöplükte dolaşan fareleri cep telefonuyla kaydederek yetkililere temizlik çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da boş arazide biriken çöpler fare yuvasına döndü. Vatandaşlar çöplükte dolaşan fareleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek yetkililere çağrıda bulundu.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki boş arazide uzun süredir biriken çöpler, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çöplerin arasında çok sayıda farenin dolaştığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Hem kötü koku hem de haşere sorununun giderek arttığını belirten vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda durumun daha da vahim hale geldiğini ifade etti. Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak boş arazideki çöplerin temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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