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Diyarbakır’da bal sağımı başladı

Diyarbakır’da bal sağımı başladı
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Diyarbakır’ın birçok kırsal bölgesinde yeni sezonun bal üretimi yapılmaya başlandı.

Diyarbakır'ın birçok kırsal bölgesinde yeni sezonun bal üretimi yapılmaya başlandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi civarında kendi bahçesinde bal üreticiliği yapan, Cevat Yıldız tarafından bal sağımı yapıldı. Çiftçi olan ve aynı zamanda arıcılık yapan Cevat Yıldız, 2026 yılının bal sağımlarına başladıklarını söyledi. Bal sağımı için çiçek çeşitliliğinin bol olduğu bölgeleri seçtiğini kaydeden Cevat Yıldız, bu yıl arılarını Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ve Elazığ'ın Maden ilçesi kırsal bölgelerine götürdüğünü, bal veriminin iyi ve çiçek çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı kaliteli bir bal verimi aldıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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