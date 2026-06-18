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Diyarbakır'da dev yılan paniği

Diyarbakır'da dev yılan paniği
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaldırımda görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşlarda paniğe yol açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yılan duvardaki delikten kaçtı. Sıcaklarla birlikte kentte yılan görülme sıklığı arttı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir yolda görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Olay, Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda bir cismin hareket ettiğini gören vatandaş, cisme yaklaşınca neye uğradığını şaşırdı. Yolun sağında yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılanı fark eden şahıs, o anları cep telefonu ile kaydetti. Yılan, duvarın dibinde bulunan delikten içeri girerek gözden kayboldu.

Son dönemlerde artan sıcaklarla birlikte kentin birçok noktasında yılanlar görünürlüğü de arttı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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