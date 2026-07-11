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Diyarbakır'da domuz sürüsü

Diyarbakır'da domuz sürüsü
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Merho Petekkaya Dağı eteklerinde domuz sürüsü görüldü. Sürü, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, bölge sakinleri bahçelerine zarar verildiğini bildirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.

Merho Petekkaya Dağı eteklerinde görülen domuz sürüsü, Cuma Pamukçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, ayrı ayrı sürü halinde gezen domuzların yer aldığı görüldü. Bölge sakinlerinin bahçelerinde zarar verildiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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