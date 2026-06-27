Diyadin'de yağışın ardından tüm kurumlar sahada

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, sağanak yağışın ardından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Diyadin'de etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların tespit edilmesi amacıyla Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilgili kurum amirleriyle birlikte mahalle ve köylerde saha incelemelerinde bulundu.

Yağışlardan etkilenen bölgeleri yerinde gezen Kaymakam Korkusuz, vatandaşlarla görüşerek yaşanan sorunları dinledi. Saha çalışmalarını yerinde değerlendiren Korkusuz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Ağrı AFAD İl Müdürü Özkan Aba ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yağış sonrası yürütülen çalışmalar değerlendirilirken kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yapılacak faaliyetler ele alındı.

Yağıştan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının AFAD, Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay Diyadin Temsilciliği koordinasyonunda karşılanmasına yönelik planlamalar yapıldı. Ayrıca kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi için alınacak tedbirler de değerlendirildi.

Yetkililer, yağışlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve destek çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı