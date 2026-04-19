Yüksekova'nın mavi gerdanlığı Dilimli Barajı tam kapasiteye ulaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin en önemli su kaynağı olan Dilim Barajı'nda su seviyesini maksimum noktaya çıkardı.

Yüksekova-Esendere yolu üzerinde bulunan ve bölge tarımı için hayati önem taşıyan Dilim Barajı, son yağışlarla birlikte doldu. Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası (YZOB) Başkanı Perviz Geçirgen, barajdaki son durumu yerinde gözlemledi. Suyun dolusavaklardan akmaya başlamasının bölge ekonomisi için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Geçirgen, "Yoğun yağışlar neticesinde Dilim Barajımız tam doluluk kapasitesine ulaşmış durumdadır. Şu an itibarıyla dolusavaklar aktif hale gelmiş ve su tahliyesi güvenli bir şekilde başlamıştır. Bu tablo, Yüksekova ovamızın ve çiftçimizin bu yıl su sıkıntısı yaşamayacağının en somut göstergesidir. Toprağımızın bereketine bereket katacak olan bu doluluk, hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Barajdaki doluluk oranı, özellikle buğday, arpa ve bölgede deneme üretimleri yapılan katma değerli ürünlerin sulanması için kritik önem arz ediyor. Uzmanlar, barajın tam kapasiteye ulaşmasının yeraltı su kaynaklarını da besleyeceğini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği koruyacağını belirtiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı