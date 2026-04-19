Haberler

Yüksekova'nın mavi gerdanlığı Dilimli Barajı tam kapasiteye ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova'daki Dilim Barajı, etkili sağanak yağışlar nedeniyle doluluk kapasitesine ulaştı. YZOB Başkanı, durumun bölge tarımı için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin en önemli su kaynağı olan Dilim Barajı'nda su seviyesini maksimum noktaya çıkardı.

Yüksekova-Esendere yolu üzerinde bulunan ve bölge tarımı için hayati önem taşıyan Dilim Barajı, son yağışlarla birlikte doldu. Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası (YZOB) Başkanı Perviz Geçirgen, barajdaki son durumu yerinde gözlemledi. Suyun dolusavaklardan akmaya başlamasının bölge ekonomisi için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Geçirgen, "Yoğun yağışlar neticesinde Dilim Barajımız tam doluluk kapasitesine ulaşmış durumdadır. Şu an itibarıyla dolusavaklar aktif hale gelmiş ve su tahliyesi güvenli bir şekilde başlamıştır. Bu tablo, Yüksekova ovamızın ve çiftçimizin bu yıl su sıkıntısı yaşamayacağının en somut göstergesidir. Toprağımızın bereketine bereket katacak olan bu doluluk, hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Barajdaki doluluk oranı, özellikle buğday, arpa ve bölgede deneme üretimleri yapılan katma değerli ürünlerin sulanması için kritik önem arz ediyor. Uzmanlar, barajın tam kapasiteye ulaşmasının yeraltı su kaynaklarını da besleyeceğini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği koruyacağını belirtiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var

Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

Lvbel C5 skandal ifadelerden geri adım attı: Konserlerime gelmesinler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık