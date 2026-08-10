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Vali Makas, Dikmeli İlkokulu inşaatını inceledi

Vali Makas, Dikmeli İlkokulu inşaatını inceledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Çilimli ilçesindeki Dikmeli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun ilçe için önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirten Makas, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesi ve okulun yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi talimatını verdi.

öğretim dönemine yetiştirilmesi talimatını verdi.

Vali Mehmet Makas, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde yapımı devam eden 8 sınıflı Dikmeli İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Makas, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Okulun ilçeye önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirten Makas, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve okulun yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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