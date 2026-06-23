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Didim'de salatalıklardan numuneler alındı

Didim'de salatalıklardan numuneler alındı
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Aydın'ın Didim ilçesinde tarım ekipleri, hasat öncesinde salatalık tarlalarında pestisit kontrolü yaparak numuneler aldı. Numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hasat öncesinde pestisit kontrolü gerçekleştiren ilçe tarım ekipleri, salatalık numuneleri aldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, hasat öncesinde salatalık ekili tarlalarda kontrol gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın pestisit kontrol programı kapsamında çalışma gerçekleştiren ekipler, salatalıklardan numune aldı. Teknik personeller tarafından alınan numuneler analizlerinin yapılması için uygun şartlarda laboratuvara gönderildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına kontrollerin belli periyotlarda devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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