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Didim'de Hamsi Kotası Denetimleri

Didim'de Hamsi Kotası Denetimleri
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Aydın'ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu hamsi kotası kapsamında balıkçı tekneleri ve su ürünleri işletmeleri denetlendi. Kontrollerde sürdürülebilir avcılık ve yasa dışı avlanmanın önlenmesi hedeflenirken, balıkçılara kota limitlerine uymaları hatırlatıldı. Sezon boyunca denetimlerin süreceği belirtildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 'hamsi kotası' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, karaya çıkış noktalarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı gereğince yapılan denetimlerde, balıkçı tekneleri ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmelerde incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerle hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak amaçlanırken, hamsi kotası uygulamasıyla da balık stoklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca yapılan kontrollerde balıkçı teknelerini tek tek kontrol eden ekipler, balıkçılara da belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi zorunluluğunu hatırlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balık avı sezonunun başlamasıyla beraber denetimlerin ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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