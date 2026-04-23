Dereli'de heyelan: Maden şirketinin sondaj makinesi toprak altında kaldı

Giresun'un Dereli ilçesinde sondaj çalışması sırasında meydana gelen heyelanda bir iş makinesi toprak altında kaldı. Olası tehlikenin önceden fark edilmesi sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede Gencerler Madenciliğe ait ekipler tarafından yürütülen sondaj çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu çalışma alanında bulunan bir iş makinesi toprak altında kaldı. Olayın çalışma sırasında arazide oluşan hareketliliğin fark edilmesi üzerine iş makinesinin önceden terk edilmesi sayesinde faciaya dönüşmediği öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yöre halkı endişeli

Öte yandan, Dereli Doğa ve Yaşam Derneği Sözcüsü İbrahim Türk'ün yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve cep telefonu kameralarına da yansıyan heyelan anı, bölgedeki riskin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının hızla aşağı doğru sürüklendiği görülüyor. Yaşanan olay, bölgede sürdürülen sondaj ve madencilik faaliyetlerinin güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bugün daha yolun başında, sadece sondaj aşamasındayken heyelanların tetiklendiği bu bölge işletme aşamasına geçildiğinde facianın boyutu konusunda yöre halkının endişelendiriyor. İşletme aşamasında günlük 1 tonun üzerinde patlayıcı kullanılacağı öngörülmektedir. Daha bir iş makinesini taşıyamayan, kendi kendine kayan bu yamaçlar, her gün tonlarca dinamitin oluşturduğu yapay depremlere nasıl dayanacak?" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı