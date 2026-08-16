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154 yıllık Surp Karasun Manuk Kilisesi restorasyona girdi

154 yıllık Surp Karasun Manuk Kilisesi restorasyona girdi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 154 yıllık Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde restorasyon öncesi son ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katıldığı ayinin ardından tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle aslına uygun şekilde yenilenmek üzere restorasyona alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 154 yıllık tarihi Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde, restorasyon çalışmaları öncesinde son ayin düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayırseverlerin desteğiyle aslına uygun olarak yenilenecek olan tarihi yapı, duaların ardından restorasyona alındı.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da depremin izlerin silinmeye devam ediyor. Kentte bina stoku inşa edilirken bir yandan da tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde duvarlarında ve müştemilat alanlarında hasar oluşan 1872 yapımı tarihi Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde restorasyon süreci başladı. Tarihi mekanda çalışmalar öncesinde "Surp Badarak" ayini gerçekleştirildi. Anadolu Ermeni Cemaati Sorumlusu Peder Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katıldığı ayinde birlik, beraberlik ve yaraların sarılması temennisinde bulunuldu.

"Devletimizin ve hayırseverlerimizin katkısıyla ayağa kaldıracağız"

Ayin sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, depremin bölgede büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Samandağ Vakıflı'daki kilisemizi onarıp ibadete açmıştık. İskenderun'daki kilisemiz için de beklenen onarım izinleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hibesi çıktı. Kilisemizin statiği bozuldu ama şükürler olsun ki ayakta kaldı. Cemaatimizin hayırseverleri ve devletimizin büyük desteğiyle burayı aslına uygun şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yürütülen ihya ve inşa çalışmalarına da değinen Maşalyan, devletin bölgeyi ayağa kaldırmak adına takdire şayan bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayine katılan vatandaşlardan Anto Paylan da kilisenin tadilatının hızlıca tamamlanmasını diledi.

Ayine katılanlardan Hanım Dolaş, "Kilisemize yardımlar da gelirse daha güzel olacak. Devletimiz yardım yolladı. Mutluyuz, inşallah her şey güzel olur" diye konuştu.

Ayinin ardından ibadete kapatılan tarihi kilisede restorasyon ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi. Ayine Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ve çok sayıda cemaat üyesi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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