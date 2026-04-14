Buldan'da kurt bir kez daha görüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan kurt, aynı bölgede bir kez daha kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda mahalle yakınlarında görülen kurt, bu kez Kavaklı mevkii Aşa Deresi bölgesinde yeniden görüldü. Geceleri bölgeden sık sık kurt sesleri yükseldiğini ifade eden mahalle sakinleri, hayvanı bu kez daha yakından görme fırsatı buldu. Kurdun fotoğraflarını çeken vatandaşlar, hayvanın görkemli bir yapısı olduğunu ancak yerleşim yerlerine bu kadar yakın olmasının kendilerini korkuttuğunu dile getirdi. Bölge sakinleri, "Türlübey Mahallesi Kavaklı mevkii Aşa Deresinde kurdu görünce hemen fotoğrafladık. Görünüşü çok asil ve güzel ancak yine de tedirginiz, korkuyoruz" diyerek yetkililerin ve çevredeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı