Buldan'da tartışmalı maden sahasında ağaç kesimi başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yürütülmesi planlanan maden çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan ağaç kesimi iddiaları, bölgede gerginliğe neden oldu.

Buldan'ın Girne Mahallesi Ziftlik bölgesinde özel bir şirket tarafından yürütülen maden arama faaliyetleri çerçevesinde sahada ağaç kesim işlemlerinin başladığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 754 ağacın kesileceği belirtildi. Bölgede yürütülen faaliyetler kamuoyunda dikkatle takip edilirken, saha çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam ettiği ifade edildi. Yetkililerden konuya ilişkin süreçle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi. Bölgede zaman zaman gerginliğin arttığı gözlemlenirken, taraflar arasında konunun sağduyu çerçevesinde ele alınmasına yönelik beklenti dile getirildi. - DENİZLİ

