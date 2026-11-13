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Denizli Çivril'de Işıklı Gölü'nde saz kedisi DKM ekiplerince görüntülendi

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Denizli Çivril'de Işıklı Gölü'nde saz kedisi DKM ekiplerince görüntülendi Haber Videosunu İzle
Denizli Çivril'de Işıklı Gölü'nde saz kedisi DKM ekiplerince görüntülendi
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kamerasına doğal ortamda yansıdı. Sazlıklar arasında bir süre dolaşan ve kameralara yansıyan saz kedisi gözden kaybolurken görüntüler, bölgenin biyolojik çeşitliliğini ortaya koydu.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde, nesli ve doğal yaşamı açısından dikkat çeken saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından doğal yaşam alanında görüntülendi. Sazlıklar arasında dolaşan yaban kedisi, bir süre kameraya baktıktan sonra gözden kayboldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, yaban hayatının renkli görüntülerine sahne oldu. Bölgede çalışma yürüten Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri, saz kedisini doğal yaşam alanında görüntüledi. İlk bakışta evcil bir kediye benzeyen saz kedisi, sazlık alanda sakin adımlarla ilerlerken kameralara yansıdı. Kendini görüntüleyen ekiplerle bir süre göz göze gelen saz kedisi, ardından sessizce bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Işıklı Gölü çevresinde kaydedilen bu görüntüler, bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle sulak alan ekosistemleri açısından önemli bir yaşam alanı olan Işıklı Gölü, farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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