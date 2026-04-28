Haberler

Demir yılan Bozkurt'ta ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de halk arasında "demir yılan" olarak bilinen oluklu kertenkele, Bozkurt İlçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde görüntülendi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülenen ilginç bir sürüngen, kısa sürede mahallede merak oluşturdu. İlk bakışta yılanı andıran bu canlı, aslında halk arasında "demir yılan" olarak bilinen oluklu kertenkele (Pseudopus apodus) çıktı. Bacakları bulunmayan ve bu nedenle sık sık yılanla karıştırılan oluklu kertenkele, uzmanlara göre tamamen zararsız bir tür. Zehirli olmadığı gibi insanlara karşı herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Doğa yürüyüşüne çıkan mahalle sakini tarafından Beyköyü Çeşmesi yakınlarındaki dere yatağında da görülen demir ilan bugün de Göktepe civarında görüldü. Uzmanlar, oluklu kertenkelenin ekosistem için önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle böcek ve küçük zararlılarla beslenen bu tür, doğal dengeyi korumada fayda sağlıyor.

Ayrıca bu canlıların korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan gördükleri bu tür hayvanlara zarar vermemelerini istiyor. İnceler Mahallesi'nde "demir ilan" olarak bilinen bu ilginç sürüngen, bir kez daha doğadaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi gerektiğini ortaya koydu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

