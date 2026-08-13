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Değirmentepe Köyü'nde Sathi Kaplama Çalışmaları Tamamlandı

Değirmentepe Köyü'nde Sathi Kaplama Çalışmaları Tamamlandı
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında yol altyapısında gerekli düzenlemeler yapılarak köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı. Ekiplerin kırsal ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını tamamladı.

Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe Köyü'nde köy yollarının ulaşım güvenliği ve konforunu artırmaya yönelik gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında yol altyapısında gerekli düzenlemeler yapılırken, köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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