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Defne'de zeytinlik yangını kontrol altında

Defne'de zeytinlik yangını kontrol altında
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Hatay’ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin geniş alana sirayet etmesi önlendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yanan zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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