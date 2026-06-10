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Datça'da kumrular bir evin kitaplığına yuva yaptı

Datça'da kumrular bir evin kitaplığına yuva yaptı
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin salonunda yuva yapan kumruların 2 yavrusu oldu. Ev sahibi İpek Koca, onları rahatsız etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin salonunda yuva yapan kumruların 2 yavrusu oldu. Evini kumrularla paylaşan İpek Koca (48), "Onları rahatsız etmemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Datça İskele Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İpek Koca, yaklaşık bir buçuk ay önce evlerine gelen bir çift kumruyla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra evin salonundaki Türk Bayrağı önündeki kitapların üzerine yuvalarını yapan kumruların iki yavrusu oldu. Kumruları ve yavrularını evinde misafir eden Koca, "Onları rahatsız etmemek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Evini kumrularla paylaşan Koca, "Yaklaşık bir buçuk aydır kuşlar bizimle birlikte yaşıyor. Evimizin salonuna kitaplarımızın üstüne yuva yaptıklarını gördük. Sonra yavruları oldu. Şu an onlara bakıyoruz. Gelip gidiyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz ve besliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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