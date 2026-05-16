Malatya'da kurtlar yerleşim yerine indi

Malatya'nın Darende ilçesinde yerleşim alanına kadar inen kurt mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Olay, Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede bulunan sazlık alanda görülen bir kurt çevrede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden oldu. Yerleşim yerlerine yakın bölgede görülen kurtların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda ev bulunduğunu belirterek özellikle gece saatlerinde endişe yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, çocuklar ve hayvanlar açısından risk oluşabileceğini belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı