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Ayıların dünyasına misafir olan dağcı: "Onları tanımadan nefret yaymayalım"

Ayıların dünyasına misafir olan dağcı: 'Onları tanımadan nefret yaymayalım'
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Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, ayıların durup dururken saldırmadığını belirterek, yaban hayatına dair yanlış algılara karşı uyarıda bulundu.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve "Dağların Oğlu" ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, yaptığı farkındalık paylaşımlarına bir yenisi ekledi, ayılara yönelik yanlış algıya dikkat çekti.

Erzurum'un İspir ilçesi Yedigöller Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Bülent Erkan, ayılara yönelik yanlış ve haksız algıların olduğunu ifade ederken, yaban hayatında bir ayının yakın görüntülerini paylaştı.

Ayıların durup dururken insana saldıran hayvanlar olmadığını ifade eden Bülent Erkan, görüntülerini yakından çektiği ayılarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada etkileşim almak için abartılarak hazırlanan paylaşımlara çok inanmayın. Doğayı ve yaban hayatını anlamadan yapılan yorumlar çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Bugüne kadar yavrulu ve yavrusuz yüzlerce boz ayı gördüm. Bazılarıyla 1 metre, bazılarıyla 3 metre mesafede karşılaştım; kimilerini 100 metreden, kimilerini ise 500 metreden gözlemledim. Hatta bazı görüntülerim Türkiye'de bir ilk sayılabilecek nitelikte. Ayılar fasulyelerimi yedi, arılarıma zarar verdi, meyvelerimi yedi. Ama bana zarar vermedi. Çünkü ben de onların yaşadığı dağlarda onların yediği otları yedim, aynı doğayı paylaştım. Ayılar vahşi olabilir ama doğanın bir parçasıdır. Onları tanımadan korku ve nefret yaymayalım. Doğada ayıyla karşılaşmak, onun yaşam alanına misafir olmaktır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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