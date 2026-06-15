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Cumaköy'de kanalizasyon altyapısı güçlendiriliyor

Cumaköy'de kanalizasyon altyapısı güçlendiriliyor
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Sinop İl Özel İdaresi, Saraydüzü'ne bağlı Cumaköy'de sızdırmalı ve sızdırmasız foseptik yapımında sona yaklaştı. Projeyle atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından Saraydüzü ilçesine bağlı Cumaköy'de yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamında sızdırmalı ve sızdırmasız foseptik yapımında sona yaklaşıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Saraydüzü ilçesine bağlı Cumaköy'de yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor. Köyün kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında sızdırmalı ve sızdırmasız foseptik yapımında sona yaklaşıldığı bildirildi. Tamamlanma aşamasına gelen proje ile atık suların çevreye zarar vermeden güvenli şekilde bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, temiz çevre ve sürdürülebilir yaşam anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, doğanın ve tüm canlıların korunmasına yönelik yatırımların devam edeceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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