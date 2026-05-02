Çorum'un yüksek kesimleri beyaza büründü
Çorum'da dün akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca yüksek rakımlı bölgelerde devam etti. Kar yağışının ardından Kargı ilçesinde bulunan Kargı Yaylası beyaza büründü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı