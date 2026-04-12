Kaçak balık avı yapan şahıslar fotokapana yakalandı

Çorum'da kaçak balık avcılığı yapan şahıslar fotokapanlar sayesinde yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulanırken, malzemelerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak avcılığı önlemek amacıyla Kamil köyü mevkiinde belirlenen çeşitli noktalara fotokapan kurulurken, Boyabat Baraj Gölü çevresinde de dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Kaçak balık avcılığı yapan şahıslar fotokapan görüntüleriyle tespit edildi.

Yakalanan kaçak avcılara idari para cezası kesilirken, kullandıkları av araçlarına da el konuldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı