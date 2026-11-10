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Çorum'da hava sıcaklığı düşünce kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı

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Çorum'da hava sıcaklığı düşünce kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı Haber Videosunu İzle
Çorum'da hava sıcaklığı düşünce kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı
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Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü; yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı. Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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