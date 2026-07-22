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Erzincan'da çocuklar dere üzerinde oluşturdukları doğal havuzda serinliyor

Erzincan'da çocuklar dere üzerinde oluşturdukları doğal havuzda serinliyor
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sıcak hava nedeniyle çocuklar, dere üzerinde taş ve brandalarla oluşturdukları doğal havuzda serinleyip eğleniyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle çocuklar, dere üzerinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları doğal havuzda serinleyerek yazın tadını çıkarıyor.

İlçe yakınlarından geçen derede taşlar ve naylon brandalar kullanarak küçük bir gölet oluşturan çocuklar, günün en sıcak saatlerinde burada yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyor.

Yaklaşık 3 ila 4 saatlerini doğal havuzda geçiren çocuklar, sıcak havanın etkisini buz gibi suya girerek atıyor.

Çocuklardan Mehmet Hulusi Nevruz, kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzda arkadaşlarıyla her gün yüzdüklerini belirterek, "Kendi imkanlarımızla havuz yaptık. Günde 3-4 saat arkadaşlarla gelip yüzüyoruz. Hava çok sıcak olduğu için burada serinliyoruz." dedi.

İlçe sakinlerinden Halil Kılıç ise çocukların oluşturduğu doğal havuzun yaz aylarında yoğun ilgi gördüğünü belirterek, gençlerin ve çocukların burada hem yüzme öğrendiğini hem de güvenli şekilde vakit geçirerek eğlendiğini ifade etti.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Erzincan'da çocuklar, doğal yöntemlerle oluşturdukları havuzda serinleyerek yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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