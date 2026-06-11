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Engellilerden 'engelsizlere' çevre dersi: Parkları köşe bucak temizlediler

Engellilerden 'engelsizlere' çevre dersi: Parkları köşe bucak temizlediler
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde engelli bireyler, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Dicle Nehri kenarındaki park ve mesire alanlarında temizlik yaparak farkındalık oluşturdu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde engelli bireyler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dicle Nehri kenarındaki park ve mesire alanlarında temizlik yaptı. "Engelsizlerin" kirlettiği alanları temizleyen engelli bireyler, vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Temiz Çevre, Temiz Toplum, Temiz Cizre, Sağlıklı Bir Gelecek" sloganıyla bir araya gelen engelli bireyler, Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda toplanan dernek üyeleri ve engelli bireyler, "Doğayı Sev, Yeşili Koru, Çevreni Temiz Tut", "Temiz Çevre, Sağlıklı Gelecek" ve "Çöpü Yere Atma, Geleceğini Karartma" yazılı dövizler açarak farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Parkı boydan boya dolaşan grup, daha sonra mahalle muhtarları ve çevre sakinlerinin de desteğiyle park, çay bahçesi ve mesire alanlarındaki çöpler engelli bireyler tarafından tek tek toplandı. Parkta dinlenen vatandaşlarla da sohbet eden engelliler, herkesi çevre temizliği konusunda daha hassas olmaya davet etti.

Temizlik etkinliği sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, 2017 yılından bu yana aktif olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek Cizre'de yerlere rastgele çöp atılmasından ve oluşan bu kötü görüntüden dernek olarak büyük bir rahatsızlık duyduklarını söyledi. Ölmez, hem bu duruma dikkat çekmek hem de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliği yapma gereğini duyduklarını kaydetti. Ölmez, "Herkesin çevre temizliği eğitimini önce kendi evinde çocuklarına vermesi gerekiyor. Bir çöpü yere atmak çok kolaydır ancak her birimiz bunu yaparsak, sokaklarda milyonlarca çöp birikir ve geleceğimiz kirlenir. Daha temiz, daha hijyenik ve daha yeşil bir Cizre için hep beraber el ele verelim, çevremizi temiz tutalım" dedi.

Engelli bireyler tarafından toplanan çöpler daha sonra çöp konteynerlerine atıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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