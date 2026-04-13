Çizgili sırtlan sarıçiçekler arasında görüntülendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çizgili sırtlan sarı çiçeklerle kaplı tarlada yürürken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan çizgili sırtlan, Besni ilçesi Kızılin Köyü sınırlarında görüldü. Doğa fotoğrafçısı Volkan Yayla tarafından sabahın erken saatlerinde yol kenarında sarıçiçeklerle kaplı tarlada yürürken görüntülenen çizgili sırtlan, kameralara adeta poz verdi.

Çizgili sırtlan bir süre sonra gözlerden uzaklaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı