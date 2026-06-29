Haberler

Çırpıcı Deresi'nde ilginç önlem: Kirlenmesin diye denizi dereden ayırdılar

Çırpıcı Deresi'nde ilginç önlem: Kirlenmesin diye denizi dereden ayırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan kirlilik ve toplu balık ölümlerinin ardından İSKİ ekipleri, kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek için derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. Drone ile havadan görüntülenen önlem, çevre felaketini engellemeyi hedefliyor.

Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan kirlilik ve toplu balık ölümlerinin ardından İSKİ ekipleri de harekete geçti. Ekipler, kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek amacıyla derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. İlginç önlem drone ile havadan görüntülendi.

AFAD'ın ardından İSKİ de harekete geçti

Bakırköy'de bulunan Çırpıcı Deresi'nde geçtiğimiz günlerde suyun renginin değişmesi ve yüzlerce balığın kıyıya vurması çevre sakinlerini alarma geçirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sudan numuneler alarak kirliliğin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlatmıştı.

Denize Açılan Kapıya Toprak Barikat

Yaşanan bu tedirgin edici gelişmelerin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, bölgede ezber bozan ilginç bir çalışma başlattı. Deredeki kimyasal ya da organik kirliliğin Marmara Denizi'ne sızarak daha büyük bir çevre felaketine yol açmasını engellemek isteyen İSKİ ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla Çırpıcı Deresi'nin denizle buluştuğu ağız kısmını dev toprak setler örerek tamamen kapattı. Yapılan bu setle birlikte derenin kirli suyunun deniz suyuna karışması geçici olarak engellenmek istenirken akıllara olası bir yağmur sonrası oluşabilecek sel sorunu geldi

Öte yandan, Çırpıcı Deresi'nde yaşanan kirliliğin boyutu ve İSKİ ekiplerinin dere ağzına kurduğu toprak setler drone ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, derenin renginin matlığı ve çevreye saçılan kirlilik net bir şekilde gözler önüne serilirken, alınan önlemlerin büyüklüğü de dikkat çekti. Bölge sakinleri dereden yayılan kötü kokulardan şikayetçi olurken, AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçlar bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Dünyanın beklediği haberi verdi!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili vekiller ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

Öcalan mitingi karıştı! Polis flaş belleği istedi vekiller karşı çıktı
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak

Erdoğan'a yeni bir asistan geliyor! Ama bu diğerlerinden farklı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti