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Yalova Çınarcık'ta hissedilen gaz kokusunun kaynağı tanker çıktı

Yalova Çınarcık'ta hissedilen gaz kokusunun kaynağı tanker çıktı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koru beldesi arasında hissedilen yoğun gaz kokusu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kokunun ilçe açıklarında demirli bulunan bir tanker gemisinden kaynaklandığını belirledi. Gemide rutin gazdan arındırma işlemi yapıldığı, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı açıklandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koru beldesi arasında hissedilen yoğun gaz kokusu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kokunun ilçe açıklarında demirli bulunan bir tanker gemisinden kaynaklandığını belirledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çınarcık ile Koruköy arasında yoğun gaz kokusu hissedildiği yönünde yapılan ihbarların ardından AFAD Arama ve Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Karada yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rüzgarın etkisiyle yayılan kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tankerden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli şekilde denizde inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde gaz kokusunun kaynağının söz konusu tanker olduğu tespit edildi. Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geminin yük alımı öncesinde kargo tanklarında yürütülen "gazdan arındırma" işlemi kapsamında havalandırma yapıldığı, hissedilen kokunun da bu rutin işlemden kaynaklandığı bildirildi.

Yetkililer olayda çevre ve halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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